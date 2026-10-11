Sigue bajo cuestionamiento el modo de operar de Policía RD

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 11 oct.- Un hombre de 21 años murió y un agente de la unidad táctica SWAT resultó herido de bala durante un allanamiento policial realizado en la avenida Imbert, en el sector Cuesta Colorada, en Santiago, informó este sábado la Policía Nacional.

El fallecido fue identificado como Isaac de Jesús Fernández Reyes, alias Guccito, quien, según el informe preliminar de la Policía, atacó a tiros a los agentes que ejecutaban una orden judicial, lo que dio lugar a un intercambio de disparos.

La Policía indicó que, tras consultar el Sistema Policial de Consultas Criminológicas (SPCC), el fallecido figuraba con cinco registros relacionados con presuntos hechos de robo y homicidio, además de un impedimento de salida del país y cuatro casos judiciales activos.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:48 de la noche, cuando miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), en coordinación con la unidad SWAT, llevaban a cabo el allanamiento amparado en una orden judicial, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

Durante el incidente resultó herido el cabo Rafael Gómez de la Cruz, integrante de la unidad táctica SWAT, quien sufrió una herida de bala en la mano izquierda, con entrada y salida del proyectil y fractura expuesta.

El agente fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

of-am