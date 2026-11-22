Un soldado salvadoreño ayuda a su compañero herido este sábado por bandas armadas en Haití.

Santo Domingo, 22 nov (Prensa Latina) – La cifra de militares salvadoreños fallecidos por una detonación en Haití ascendió a tres, luego de que uno de los heridos muriera en un hospital de República Dominicana, según informaciones divulgadas hoy por medios de prensa locales.

El militar había sido trasladado por vía aérea a territorio dominicano para recibir atención médica, pero falleció mientras permanecía ingresado, de acuerdo con esos reportes.

Hasta el momento, el Gobierno dominicano no se ha pronunciado públicamente sobre el deceso ni ha ofrecido detalles acerca de la asistencia médica brindada al integrante del contingente salvadoreño.

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) comunicó antes que cuatro de sus efectivos resultaron afectados por una explosión accidental mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos donde se encuentran desplegados en Haití. Dos murieron en el lugar y otros dos sufrieron heridas.

El contingente salvadoreño fue desplegado en Haití en medio de la crisis de seguridad que atraviesa ese país y de las operaciones para localizar a cuatro militares de esa nacionalidad desaparecidos desde el 18 de octubre, tras una emboscada atribuida a bandas armadas.

El 10 de noviembre pasado, el presidente dominicano, Luis Abinader, confirmó que su Gobierno mantiene el respaldo a las operaciones militares de El Salvador en la nación fronteriza y que continuará ofreciendo apoyo logístico y de inteligencia a las tropas desplegadas por el presidente Nayib Bukele.

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