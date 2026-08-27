Modelo infantil dominicana proclamada Imagen de Colombia Fashion Kids

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SANTO DOMINGO.- Con apenas ocho años, la modelo infantil dominicana Scarlett Barett fue proclamada oficialmente como Imagen de Colombia Fashion Kids 2027, convirtiéndose en la primera niña dominicana en obtener este título y llevando la representación del país a una de las plataformas internacionales más importantes dedicadas a la moda infantil.

La distinción fue anunciada durante la edición 2026 de Colombia Fashion Kids, celebrada en Bogotá, donde Scarlett participó como parte de la delegación internacional de Premium Class Modeling Academy y de PCMA Models Kids, su agencia madre.

Colombia Fashion Kids es un evento internacional de moda infantil inclusiva que reúne a niños y adolescentes de entre 5 y 17 años en torno al modelaje, la formación y la expresión de su talento. La plataforma promueve la diversidad y la inclusión, y complementa las pasarelas con actividades formativas y acciones de impacto social, entre ellas iniciativas en apoyo a niños con cáncer.

DESFILES Y PROCLAMACIÓN EN BOGOTÁ

Durante el evento, Scarlett desfiló para firmas y diseñadores como By Camila, TPY Kids y Meraki Kids Jeans, de Colombia; Kira Enid, de Puerto Rico; y el dominicano Starlin de Holma. Su participación culminó con la proclamación como Imagen Colombia Fashion Kids 2027 durante el show final.

El reconocimiento es resultado de un proceso de formación desarrollado en República Dominicana. Desde hace casi dos años, Scarlett forma parte de Premium Class Modeling Academy, bajo la dirección de Mayra Delgado, donde ha trabajado diferentes áreas relacionadas con su preparación como modelo.

«Ver a Scarlett recibir este título representa mucho más que un logro individual. Es el resultado de muchos días de formación, disciplina y constancia. Que hoy sea la primera dominicana en convertirse en Imagen de Colombia Fashion Kids nos llena de orgullo y abre puertas para las que vienen detrás», expresó Mayra Delgado.

Premium Class Modeling Academy fue reconocida en 2025 y 2026 como Mejor Escuela de Modelos de la República Dominicana en los Premios a la Moda Dominicana y desarrolla programas de formación y oportunidades de proyección para nuevos talentos.

Asimismo, forma parte de PCMA Models Kids, división de representación y proyección infantil de la academia, desde donde se trabaja estratégicamente en el desarrollo de oportunidades que permitan a sus talentos acceder a plataformas nacionales e internacionales.

Como Imagen Colombia Fashion Kids 2027, la joven modelo inicia una nueva etapa vinculada a las próximas actividades de la plataforma, mientras su reconocimiento suma un nuevo capítulo a la participación de talentos dominicanos en escenarios internacionales de la moda infantil.