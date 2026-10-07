Moda y solidaridad se unen a favor de pacientes con cáncer

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SANTO DOMINGO.- Moda, solidaridad y esperanza se unieron durante el desfile benéfico “Ponle Color”, organizado por Candio Store a beneficio de la Fundación Pañoleta, en el hotel JW Marriott Santo Domingo, ubicado en BlueMall.

La actividad reunió a 15 pacientes y 15 modelos, quienes participaron en una pasarela marcada por la inclusión, el acompañamiento y un mensaje de fortaleza para las personas que enfrentan el cáncer.

Las pañoletas fueron las piezas distintivas del desfile y el elemento central de una propuesta que resaltó la belleza, identidad y seguridad de cada participante.

INCLUSIÓN Y ESPERANZA

Más allá de la moda, “Ponle Color” buscó visibilizar las historias de mujeres que atraviesan distintos procesos relacionados con la enfermedad y destacar la importancia del apoyo emocional y social. Pacientes y modelos compartieron protagonismo para transmitir un mensaje de esperanza, valentía y solidaridad.

El desfile contó con la participación del reconocido fotógrafo Luciano Luna, quien acompañó la jornada y captó algunos de sus momentos más significativos, contribuyendo a preservar mediante la imagen la esencia de la actividad.

Los asistentes también disfrutaron de una degustación de productos “Lamarca”, ofrecidos por Centro Cuesta Nacional (CCN), a través de su división Manuel González Cuesta, como parte del respaldo a esta iniciativa social.

APOYO A PACIENTES Y SOBREVIVIENTES

Como parte de la programación se desarrolló un mercadito-bazar, donde pacientes y sobrevivientes tuvieron la oportunidad de ofrecer artesanías, accesorios y otros productos, promoviendo sus iniciativas y emprendimientos.

La actividad fue realizada a beneficio de la Fundación Pañoleta, organización que desarrolla acciones de acompañamiento a pacientes y sobrevivientes de cáncer mediante charlas, talleres y apoyo emocional, físico, espiritual y mental.

Con “Ponle Color”, Candio Store y la Fundación Pañoleta reafirmaron que la moda puede convertirse en una herramienta de sensibilización y solidaridad. Cada pañoleta sobre la pasarela representó un símbolo de valentía, esperanza y vida.

an/am