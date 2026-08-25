RD cuenta con 192 mil docentes calificados, según Educación

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) afirmó contar con un cuerpo docente calificado en los niveles inicial, primario y secundario, con ratios de atención que oscilan entre 9 y 17 alumnos por aula.

Según un documento enviado a ALMOMENTO.NET, en el nivel inicial 20,000 maestros activos poseen titulación pedagógica completa y entrenamiento formal, con una proporción de 17 estudiantes por aula.

PRIMARIA CON 80 MIL MAESTROS CERTIFICADOS

En la educación primaria, la institución señala que consolida una plantilla de 80,000 maestros certificados al 100%, operando bajo un promedio de 15 estudiantes por docente.

«Este nivel alcanza una estabilidad profesional envidiable con una tasa de deserción de apenas el 8%, respaldada por un salario relativo promedio de 1.40 que dignifica la labor magisterial», resalta el documento.

SECUNDARIA CON 92 MIL DOCENTES

Sobre el nivel secundario, el Minerd indica que sobresale con 92,000 profesores calificados y una atención personalizada de 9 alumnos por aula.

«Las métricas internacionales certifican que el 100% del personal de secundaria está totalmente capacitado, recibe un salario relativo de 1.42 y el 98% participó activamente en programas de actualización metodológica continua durante el periodo escolar», destaca el documento.

APUESTA POR EL DOCENTE COMO EJE

«Con estos indicadores de excelencia profesional, el Gobierno del presidente Luis Abinader reafirma su visión de colocar al docente como el eje articulador de la calidad educativa», asegura.

«La apuesta decidida por la capacitación constante y el bienestar del magisterio asegura una formación técnica y humana de primer orden para toda la niñez y juventud dominicana», concluye.