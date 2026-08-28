Miles de haitianos huyen de Kenscoff tras cruento ataque

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Puerto Príncipe, 28 ago (Prensa Latina) Unos dos mil 600 haitianos abandonaron hasta hoy el municipio metropolitano de Kenscoff tras un ataque el 23 de agosto con saldo de 40 muertos por bandas armadas que imponen la violencia en el país, informó un diario local.

Los desplazados, que dejaron unos 700 hogares, encontraron refugio en el vecino municipio de Pétion-Ville y en albergues de emergencia, según un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones, citado por el periódico Le Nouvelliste.

La Policía Nacional nombró a un nuevo jefe de la jurisdicción de Kenscoff luego del ataque, considerado como una «masacre» por las autoridades y por organismos de Derechos Humanos nacionales y extranjeros, añadió la publicación.

El comisionado jefe Jean-Pierre Ketler Mariceau tomó posesión del cargo al frente de la comisaría del municipio, en lugar del inspector Nikenson Cadet, muy criticado hasta ahora por su mal desempeño en el puesto.

La zona metropolitana de Kenscoff fue objeto durante los últimos meses de frecuentes acciones militares por parte de las pandillas armadas, que mantienen al país en una crisis general.

mem/apb