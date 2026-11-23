SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 4,141 extranjeros en condición migratoria irregular y deportó a otros 3,996 durante operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre.
Las jornadas formaron parte de los operativos simultáneos desplegados por la institución para reforzar el control migratorio y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la República Dominicana.
DAJABÓN, SANTO DOMINGO Y ELÍAS PIÑA ENCABEZAN LAS INTERDICCIONES
Entre las provincias con mayor número de personas detenidas figura Dajabón, con 768; seguida de Santo Domingo, con 529; Elías Piña, con 513; Pedernales, con 271; Santiago, con 257, y Montecristi, con 206.
Las intervenciones también se extendieron a localidades de Azua, Bahoruco, Barahona, Espaillat, La Altagracia, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan y Valverde, entre otras demarcaciones.
OPERATIVOS CON APOYO DE FUERZAS MILITARES Y POLICIALES
Durante las jornadas, los agentes de Migración contaron con el respaldo de efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD), la Policía Nacional (PN) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).
La DGM indicó que estas acciones forman parte de sus intervenciones permanentes para fortalecer la vigilancia territorial, regular los flujos migratorios y enfrentar la presencia de extranjeros que permanecen en el país sin cumplir los requisitos establecidos por las leyes dominicanas.
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LAS MENTIROTAS DE DEPORTAR HAITIANOS, Y TODOS LOS DIAS MAS HAITIANOS EN EL PAIS…. EL NAVEGANTE MARITIMO
DOMINICANOS NO CRE.AN NADA DE ESO QUE EL PAÍS SIGUE LLENO Y LAS AUTORIDADES NO QUIEREN SABER NADA DE AUMENTAR LAS PENAS DE CÁRCEL PARA QUIENES LOS CONTRATAN ILEGALMENTE, COMO TAN POCO SE VE UN SOLO SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA DE ELLOS O DE LOS MISMOS HAITIANOS QUE DESPUES DE DEPORTADOS REGRESAN UNA Y OTRA VEZ COMO PEDRO POR SU CASA, NO VOTEMOS POR LOS PARTIDOS TRADICIONALES SINO POR ALGUIEN NUEVO HASTA QUE ENCONTREMOS A UN BUKELE DOMINICANO
NO MAS PRM, PLD, FUPU, VOTEMOS POR EL DOCTOR TOMAS CASTRO O HASTA ALGUIEN COMO EL COBRADOR O YADIRA MARTE, DESPERTEMOS YA DOMINICANOS ESTA BUENO DE SEGUIR DE TONTOS