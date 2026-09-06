MEXICO: Diez muertos y 64 los heridos en explosión pirotecnia

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MEXICO 7 Sep.- Al menos diez personas han fallecido y otras 64 han resultado heridas tras una explosión de artefactos de pirotecnia acaecida en Temascalcingo, en el estado de México, en el centro del país.

Así lo han confirmado las autoridades del país de acuerdo con la última actualización, recogida por el diario ‘La Jornada’, que agrega que los fuegos artificiales estaban almacenados en un espacio aledaño a la iglesia de Santa María Canchesdá, de acuerdo con el director de Protección Civil del estado, Adrián Hernández Romero, citado por este mismo medio.

El techo de la habitación se hundió y aplastó a las personas que estaban en el lugar de los hechos. Ocho murieron allí mismo y, posteriormente, dos más lo han hecho en el Hospital General de Atlacomulco.

Los vídeos difundidos en redes sociales recogen que se celebraba la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz, por lo que había más personas de lo habitual en la zona.

Protección Civil del estado de México informó del envío de personal al lugar de los hechos, tanto de la zona como de las cercanas localidades de Atlacomulco, Acambay y El Oro, concretando a su vez que la explosión se produjo sobre las 21.30 horas del sábado (5.30 horas del domingo en la España peninsular).

Por su parte, la Diócesis de Atlacomulco emitió un comunicado en el cual agregó que entre los heridos se encuentran los sacerdotes Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, quienes, especifica la autoridad eclesiástica, «están fuera de peligro».

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