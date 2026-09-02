Merca Jumbo abre sucursal en La Romana, suma 11 en el país

Padre Sánchez junto a colaboradores de CCN durante la bendición de la nueva sucursal Merca Jumbo La Romana.

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LA ROMANA.- Merca Jumbo abrió su nueva sucursal en La Romana, con la que eleva a 11 el número de tiendas a nivel nacional y fortalece su presencia en la región Este del país.

Ubicada en la avenida Prof. Juan Bosch, esquina José María Imbert, en el sector La Paz, la nueva tienda cuenta con 2,000 metros cuadrados de extensión y capacidad para 155 vehículos. La apertura generó 90 empleos directos para la comunidad.

PROPUESTA DE SERVICIOS

La sucursal ofrece un formato de autoservicio con un amplio surtido de productos, incluyendo marcas propias, exclusivas y reconocidas, además de farmacia, servicios de Subagente Banreservas y cajeros automáticos.

Zamira Guerrero Numa, vicepresidenta de Merca Jumbo, destacó que la expansión busca acercar la compañía a sus clientes mediante una experiencia de compra moderna, práctica y conveniente.

A partir del sábado 29 de agosto, los residentes de La Romana también tienen disponible la app Merca, mediante la cual pueden realizar sus compras y solicitar servicio de delivery.

APUESTA POR EL AHORRO

La empresa mantiene las marcas propias como uno de sus pilares para ofrecer precios competitivos. Entre estas destaca Líder, cuyos productos buscan combinar calidad y ahorro para las familias.

Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo Formatos y Retail, afirmó que la compañía continuará fortaleciendo sus marcas para responder a las necesidades de los consumidores y mantener su compromiso de ofrecer productos de calidad a buenos precios.

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

Como parte de su compromiso social, Merca Jumbo decidió destinar los recursos que habría utilizado en un gran evento de apertura al Hogar de Ancianos Padre Abreu, institución que desde 1954 ofrece atención y asistencia a adultos mayores de escasos recursos o en situación de desamparo.

La nueva sucursal opera de lunes a sábado de 7:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche y los domingos de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

an/am