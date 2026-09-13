Mera Fondeur celebra 70 años de su trayectoria empresarial

La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y estuvo encabezada por ejecutivos del grupo empresarial.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Mera Fondeur Grupo Corporativo celebró sus 70 años de trayectoria empresarial con una ceremonia que reunió a autoridades, empresarios, socios, clientes, colaboradores y miembros de las familias Mera y Fondeur, en un encuentro que también sirvió para proyectar una nueva etapa de crecimiento, diversificación y continuidad generacional.

La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y estuvo encabezada por ejecutivos del grupo empresarial, que resaltaron la evolución de una organización nacida en Santiago y cuya trayectoria ha estado vinculada al desarrollo de la construcción, la infraestructura y otros sectores productivos del país.

Durante su discurso, el presidente de Mera Fondeur Grupo Corporativo, Ricardo Fondeur, destacó que siete décadas de historia han estado marcadas por la capacidad de evolucionar, preservar principios y establecer alianzas de largo plazo que han contribuido al crecimiento de la empresa.

Fondeur recordó que esa cultura empresarial tiene sus raíces en la visión de los fundadores y en una dinámica de trabajo basada en el respeto, el respaldo mutuo y la búsqueda de objetivos comunes.

“Una empresa alcanza su verdadera dimensión cuando su crecimiento también empuja el progreso de su entorno”, expresó.

RELEVO GENERACIONAL

La incorporación de la tercera generación constituye uno de los principales elementos de la nueva etapa de Mera Fondeur Grupo Corporativo.

Alejandro Fondeur, vicepresidente ejecutivo, y Carla Gabriela Puig, vicepresidenta de Administración y Finanzas, participan activamente en la gestión del grupo y asumen responsabilidades dentro de una estructura de gobernanza orientada a preservar el legado empresarial y, al mismo tiempo, incorporar nuevas perspectivas.

El proceso procura mantener los valores que han definido a la organización durante sus 70 años de historia, mientras la nueva generación aporta capacidades y enfoques para identificar oportunidades y contribuir a la evolución del grupo en el largo plazo.

La empresa plantea esta transición como un proceso de continuidad que permita preservar su identidad y, a la vez, generar las condiciones para que las nuevas generaciones construyan su propia contribución al desarrollo de la organización.

“70 AÑOS CONSTRUYENDO PROGRESO”

Como parte de las actividades conmemorativas fue presentada la memoria corporativa “Mera Fondeur: 70 años construyendo progreso”, una publicación conceptualizada y editada por Taller 31 Arquitectura S.R.L., con valoración literaria del profesor Rafael Emilio Yunén.

La obra recoge un recorrido por la historia, la cultura organizacional y el impacto territorial de Mera Fondeur Grupo Corporativo durante siete décadas.

Para su elaboración fueron incorporadas fotografías y datos procedentes de archivos de referentes de la región y del sector construcción, con el propósito de ampliar la documentación sobre la trayectoria de la empresa.

La publicación aborda la visión de los fundadores, la expansión del portafolio empresarial, la participación de la compañía en el tejido institucional de Santiago y una cultura sustentada en valores familiares y comunitarios, así como en la filosofía de calidad y trabajo bien hecho.

Más que un registro de proyectos, la memoria procura mostrar la evolución de una empresa originada en Santiago que amplió progresivamente su campo de acción hasta alcanzar una presencia de carácter regional, nacional y transfronterizo.

Durante el acto, Ricardo Fondeur y Alejandro Fondeur, junto a los demás integrantes del Consejo de Administración de Mera Fondeur Grupo Corporativo, realizaron la entrega protocolar de la publicación a la vicepresidenta Raquel Peña.

Al referirse al significado de la obra, Ricardo Fondeur resumió su contenido con una frase que vinculó el legado familiar con la trayectoria empresarial: “Me correspondió escribir su prólogo, el resto lo escribió la historia”.

DIVERSIFICACIÓN DEL GRUPO

Mera Fondeur Grupo Corporativo es una organización empresarial dominicana fundada en Santiago de los Caballeros, cuya historia está estrechamente relacionada con el desarrollo de la construcción y la infraestructura nacional.

En 2015, una reestructuración corporativa marcó una nueva etapa institucional, con la formalización del grupo y la definición de sus principales líneas de negocio: construcción, desarrollo inmobiliario, materiales de construcción y administración de inmuebles.

En la actualidad, el grupo mantiene un modelo empresarial diversificado, con inversiones y participaciones que trascienden el sector construcción e incluyen áreas como inmobiliaria, finanzas, turismo y salud.

La organización sostiene que esta diversificación forma parte de una estrategia dirigida a continuar creando valor y ampliando su contribución al desarrollo de Santiago, la región y el país.

Con siete décadas de trayectoria, Mera Fondeur encara su nueva etapa sobre una combinación de experiencia, diversificación, alianzas estratégicas y continuidad generacional, con una visión orientada al crecimiento sostenible y a la creación de valor a largo plazo.

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