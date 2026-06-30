Mejía dice llegó a Venezuela día de terremoto; avión no aterrizó

Mejía dijo este 30 de junio del 2026 que previamente pasó por otros países tratando de llegar a Venezuela.

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SANTO DOMINGO. – El presidente del Movimiento de Izquierda Unida (MIU) Miguel Mejía, dijo este martes que estuvo a punto de llegar a Venezuela el día en que ocurrieron los devastadores terremotos.

A su llegada a República Doinicana, tras recibir tratamiento médico en Brasil, explicó que el avión en el que viajaba no pudo aterrizar debido a la emergencia sísmica y tuvo que regresar a Panamá cuando ya se encontraba en espacio aéreo venezolano.

Según relató el exministro sin cartera para Políticas de Integración Regional, el miércoles tenía previsto trasladarse desde Panamá a Venezuela en una aeronave enviada por la vicepresidenta de ese país.

Sin embargo, cuando se aproximaban al aeropuerto, las autoridades informaron a la tripulación que el aterrizaje quedaba suspendido por el fuerte terremoto, obligando al piloto a retornar a territorio panameño.

VALORA RAPIDA RESPUESTA DEL GOBINERNO DOMINICANO

Mejía señaló que inicialmente desconocían la magnitud del desastre, pero una vez en Panamá comenzaron a comunicarse con Caracas y comprobaron la gravedad de la situación.

El dirigente político también valoró la rápida respuesta del Gobierno dominicano ante la emergencia, destacando el envío de rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela.

«Hay que reconocerle al presidente porque República Dominicana fue el primer Gobierno en llegar con equipos de rescate. El pueblo venezolano ha sentido ese gesto de solidaridad», sostuvo.

Asimismo, destacó que la tragedia ha generado una respuesta internacional que ha dejado de lado las diferencias políticas para priorizar la asistencia a las víctimas.

«La solidaridad se ha puesto de manifiesto. Incluso países que mantienen discrepancias con Venezuela han dejado esas diferencias a un lado para colocar el factor humano en primer plano», concluyó.

an/am