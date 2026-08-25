Medios Haití destacan triunfo en fútbol sub-14 ante Jamaica

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Puerto Príncipe, 25 ago.- La prensa haitiana destacó hoy la victoria de su selección nacional sub-14 de fútbol ante Jamaica en la Serie Desafío CFU Sub-14 de la Concacaf 2026, efectuada en República Dominicana.

Los jóvenes Granaderos golearon 4-0 a sus rivales este domingo en el Complejo Deportivo Punta Cana de la capital del país vecino, en este certamen de la Confederación de Asociaciones de Fútbol de América del Norte, Central y el Caribe, según el diario Le Nouvelliste.

Tras una primera mitad muy disputada -describe el diario- la agrupación haitiana solo anotaba un gol, obra de Jodley Delmas, y fueron al descanso con esa ventaja, pero, al regreso, destrozaron la defensa de Jamaica.

Motivados y decididos, Wensley Dumorné marcó un doblete, y Ronelson Pelé Janvier selló la victoria: 4-0 para Haití, que se proclamó campeón, añadió el periódico.

Le Nouvelliste recordó que la selección sub-14 de Haití solo perdió, un partido en este torneo, por 0-1 ante Puerto Rico, encuentro considerado intrascendente, porque Haití ya se estaba clasificado para las semifinales.

Las víctimas anteriores de los jóvenes Granaderos fueron Guayana Francesa, a la que vencieron por 5-2; y Trinidad y Tobago, 4-1, mientras en las semifinales golearon a República Dominicana 6-1, antes de vencer a Jamaica por 4-0 en la final.

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