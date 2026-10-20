Más de 200 jugadores competirán en Cap Cana de Golf

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CAP CANA, República Dominicana.– Más de 200 jugadores nacionales e internacionales participarán en la tradicional Cap Cana Golf Cup, que se celebrará los días viernes 23 y sábado 24, en el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario del campo de golf Punta Espada, reconocido internacionalmente por su diseño y posicionamiento entre los principales destinos de golf del Caribe.

El torneo, organizado por Cap Cana, forma parte de las actividades que destacan la trayectoria de Punta Espada, un campo diseñado por el legendario golfista Jack Nicklaus y que ha contribuido a posicionar a la República Dominicana como un destino de referencia para el turismo deportivo de lujo.

La competición también mantiene su compromiso social, ya que los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Forjando un Futuro, organización sin fines de lucro que impulsa proyectos comunitarios y educativos dirigidos a familias vulnerables de la zona Este del país.

Punta Espada celebra dos décadas de excelencia en el golf

Desde su construcción, Punta Espada ha desempeñado un papel importante en la proyección internacional de Cap Cana y del golf dominicano. Su diseño de 18 hoyos, par 72, incorpora ocho hoyos que bordean directamente el mar Caribe, ofreciendo a los jugadores una experiencia deportiva marcada por el paisaje costero.

El campo ha sido escenario de importantes acontecimientos vinculados al golf profesional y ha recibido reconocimientos de publicaciones especializadas como Golfweek, que lo ha situado entre los principales campos de la región.

Para esta edición de la Cap Cana Golf Cup, los participantes podrán disfrutar de las condiciones del campo y de un programa competitivo que combina el deporte, la integración social y el apoyo a iniciativas de desarrollo comunitario.

Modalidades y premios de la competición

El torneo se desarrollará bajo el sistema de horarios de salida asignados (Tee Times), mediante el cual cada jugador o grupo comenzará su recorrido a una hora previamente establecida.

Las modalidades anunciadas incluyen Scramble en parejas, con categorías B y C, además de una categoría femenina. También se entregarán premios especiales en la competencia Closest to the Pin, que reconoce los golpes que dejan la bola más cerca del hoyo.

La organización espera reunir a jugadores y aficionados en torno a una celebración que combina la competencia deportiva con el compromiso de contribuir a proyectos sociales de impacto.

En la edición de 2025, Enrique Valverde Asmar y Stefano Stefan se proclamaron ganadores al registrar una tarjeta de 64 golpes brutos, de acuerdo con la información suministrada por los organizadores. Durante aquella edición también se inauguraron los primeros nueve hoyos del campo Las Iguanas, igualmente diseñado por la firma de Jack Nicklaus.

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