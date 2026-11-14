Leonel: el candidato

Dice un subtítulo de periódico que “Leonel deja claro que será candidato” y, por supuesto, que se refiere al 2028. Y al respecto, habría que no tener pies en tierra o estar perdido en lo claro para dudarlo. Quien dejó eso bien claro temprano fue el secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián (Peñita), al afirmar, sin rodeos, que por razón y momento muy especiales “ese partido fue fundado para postular a Leonel”.

Ahora bien, como en la política la impertinencia y la guerra sucia están a la orden del día, los intereses de más de un sector han pretendido meter cuñas entre padre e hijo, sugiriendo que si el primero no declina a favor del segundo, sería ambicioso y negador de oportunidad a la juventud. El falso y descabellado argumento sólo buscaría decirle o señalarle al partido verde, desde afuera, quién debía encabezar la boleta electoral, inclinándose por Omar, para si lo fuera, que no lo será, porque la hora de “tomar la antorcha” no le ha llegado, entonces decir que, aunque muy popular, sería muy joven para gobernar y sin experiencia de Estado.

Lo contrario de lo que venden los autores de la estrategia malsana del expresidente Fernández, al propagar que después de gobernar tres períodos, no tendría mucho que aportar y que debía pasar a retiro. No se entiende cuál es el afán ni por qué la preocupación. Lo primero es que el senador del Distrito Nacional, con sobrado talento y con futuro político inmenso, es hechura y herencia del letrado y expresidente Fernández, pero también la parte fresca y joven del proyecto presidencial del fundador de FUNGLODE.

A la hora del conteo de votos, la simpatía y popularidad de la joven promesa política se sumarían a las ya de por sí amplias posibilidades de retorno de Leonel al poder. Y si primero es lo primero, no se puede invertir los factores sólo porque enemigos o contrarios lo quieran o convenga a los intereses particulares.

Lo otro es que el Leonel que dice que quizá su mayor debilidad fue haber sido muy confiado y muy ingenuo en muchas cosas, que debió ser más cauteloso y de detalles, siente obligación y compromiso de volver al poder, para desmentir a sus verdugos y detractores alegres; para ya reivindicado ante el pueblo que le vio salir de la presidencia con una gran impronta institucional y un 74% de aprobación, entrar a la historia sin cuentas o máculas mayores.

Por ahí, además del compromiso de rescate del país y de la visión de desarrollo del mismo a largo plazo, creo anda el interés primario del amigo doctor Fernández Reyna antes de la hora de pasar la antorcha, no en el 28, sino en el 32. Porque para superarse a sí mismo y sepultar el daño de la campaña sucia y baja orquestada desde Palacio por quien hiciera presidente y le sustituyera en el poder, creemos sólo necesitaría un solo período, más nada. Y anótenlo.

Encar-medios@hotmail.com

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