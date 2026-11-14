Exportaciones tabaco crecen, las de cacao caen en Dominicana

Santo Domingo, 14 nov (Prensa Latina) Las exportaciones dominicanas de tabaco en rama aumentaron 79,2 por ciento hasta septiembre, al alcanzar 356,4 millones de dólares, mientras las ventas externas de cacao en grano disminuyeron 29,5 por ciento, según datos oficiales divulgados hoy.

El cacao, pese a la contracción, conservó el primer lugar entre los siete productos agrícolas analizados por valor exportado, con 426,6 millones de dólares, frente a los 605,5 millones registrados en igual período de 2025.

Otro rubro con resultados favorables fueron los guineos, cuyas exportaciones sumaron 156,4 millones de dólares, para un crecimiento interanual de 5,8 por ciento.

En contraste, las ventas externas de aguacates retrocedieron 5,7 por ciento, mientras las de ajíes y pimientos bajaron 17,1 por ciento.

También disminuyeron los envíos de batata, con una caída de 29,7 por ciento, así como los de plátanos, que descendieron 27 por ciento.

En el sector pecuario sobresalió el incremento de 638,6 por ciento en las exportaciones de carne de pollo, que totalizaron 163,5 toneladas métricas durante los primeros nueve meses del año.

Por el contrario, los envíos de huevos cayeron 49,2 por ciento, las de miel 33,2 por ciento y las de leche, 18,7 por ciento menos.

La carne de res mostró un comportamiento positivo, con un aumento de 28,8 por ciento y un volumen exportado de mil 966,2 toneladas métricas.

Las cifras corresponden al boletín sectorial enero-septiembre de 2026 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que recoge el comportamiento de los principales productos agrícolas y pecuarios comercializados por República Dominicana en los mercados internacionales.

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