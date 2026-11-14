Cinco aspirantes agitan la carrera presidencial del PRM

SANTO DOMINGO.- La competencia por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para 2028 gana intensidad en República Dominicana, con cinco aspirantes, mediciones de preferencias y llamados de la dirigencia a preservar la unidad.

Las diferencias entre los proyectos comenzaron a trascender al debate público. Este miércoles, la vicepresidenta Raquel Peña denunció una campaña de descrédito en su contra que, según afirmó, no proviene necesariamente de la oposición.

La vicemandataria, quien busca la nominación presidencial, rechazó recurrir a esas prácticas y exhortó a los demás contendientes a evitar las descalificaciones.

En respuesta al ambiente interno, el PRM prepara un reglamento para regular las actividades de promoción y el comportamiento de las estructuras que respaldan a los aspirantes. La segunda vicepresidenta de la organización, Milagros Ortiz Bosch, anunció que la comisión responsable presentará el documento este jueves.

Ortiz Bosch defendió el derecho de los dirigentes a expresar sus aspiraciones, aunque consideró necesario establecer reglas de convivencia. También opinó que Peña necesita desarrollar mayor experiencia política.

Además de la vicepresidenta, buscan la candidatura el ministro de Turismo, David Collado; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, y el titular del Indotel, Guido Gómez Mazara.

El escenario cambió tras el retiro de Tony Peña Guaba y del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quienes decidieron respaldar a Collado.

Una encuesta de RD Elige, realizada del 4 al 11 de septiembre, otorgó a Collado el 66,5 % de las preferencias entre los simpatizantes del PRM. Le siguieron Mejía, con 18,5 %; Gómez Mazara, 5,8 %; Peña, 5,3 %, y Arnaud, 2,6 %.

El presidente Luis Abinader ha insistido en preservar la cohesión partidaria y descartado utilizar su liderazgo para imponer un sucesor. También instruyó a los funcionarios a impedir el uso de recursos públicos en actividades de promoción electoral.

La Junta Central Electoral (JCE) fijó el 4 de julio de 2027 para el inicio de la precampaña y el 3 de octubre como fecha límite para las primarias.

Las elecciones municipales serán el 20 de febrero de 2028, mientras que las presidenciales y congresuales están previstas para el 21 de mayo.

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