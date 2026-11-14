Deligne Ascención pide resolver diferencias internas en el PRM

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención, exhortó a los dirigentes de esa organización a actuar con prudencia y resolver sus diferencias mediante el diálogo y los canales institucionales.

El dirigente consideró que las discrepancias son propias de la vida democrática, pero deben abordarse con respeto y madurez para evitar interpretaciones que afecten la convivencia interna.

«En nuestro partido hay espacios para escuchar, dialogar y encontrar soluciones. Las diferencias de criterio son parte de la vida democrática, y lo importante es que podamos abordarlas con respeto, madurez y dentro de los organismos que tenemos para ello», expresó.

Ascención aseguró que la dirección del PRM mantiene abiertos los espacios de comunicación para atender las inquietudes de sus miembros.

Aclaró que su llamado no busca limitar la libertad de expresión de los dirigentes, sino promover que los desacuerdos se discutan dentro de la organización.

El pronunciamiento se produce en medio de diferencias públicas entre figuras del partido oficialista, entre ellas la vicepresidenta Raquel Peña y la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, así como los dirigentes Jesús (Chú) Vásquez y David Collado.

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