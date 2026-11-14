BOSTON: Médicos celebrarán Octavo Congreso Internacional

BOSTON, Estados Unidos.– El Colegio Médico Dominicano (CMD), filial New England–Boston, celebrará del 20 al 22 de noviembre de 2026 su VIII Congreso Médico Anual Internacional, en colaboración con la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud (AHPSI).

El encuentro, que reunirá a profesionales y estudiantes del área de la salud, tendrá como lema «Medicina en transformación: actualización científica, tecnología y práctica clínica» y contempla tres días de actividades académicas, intercambio de conocimientos y oportunidades de desarrollo profesional. Abordará temas de actualidad, entre ellos la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, el rejuvenecimiento facial y cervical, así como nuevas perspectivas para el ejercicio profesional en el sector sanitario.

AGENDA DE ACTIVIDADES

Las actividades comenzarán el viernes 20 de noviembre con una visita guiada al Ether Dome y al Museo Russell del Massachusetts General Hospital. El recorrido tendrá una capacidad limitada a 20 participantes y requerirá confirmación previa.

El sábado 21, a las 6:00 de la tarde, se celebrará una recepción de bienvenida y entrega de reconocimientos con motivo del 25 aniversario de la filial New England–Boston, en el Consulado General de la República Dominicana en Boston, ubicado en 891 Centre Street, Jamaica Plain.

La jornada científica tendrá lugar el domingo 22 de noviembre en el Bruce C. Bolling Municipal Building, situado en 2300 Washington Street, en Roxbury.

Las sesiones estarán moderadas por las doctoras Fidelina Santiago, Jazmín Del Orbe Sosa y Kenia Feliz.

FORMACIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Durante el congreso se entregarán certificados de participación y se ofrecerán orientaciones sobre el Examen de Licencia Médica de Estados Unidos (USMLE), además de información sobre cursos, certificaciones y oportunidades de desarrollo profesional en el sistema de salud estadounidense.

La inscripción tiene un costo de US$50 e incluye las tres actividades programadas. Tanto la visita al hospital como la recepción del sábado requieren confirmación previa.

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