Abel Martínez viajará la próxima semana a NY y NJ

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, viajará la próxima semana a Estados Unidos para reunirse con dirigentes políticos, líderes comunitarios y representantes de la diáspora dominicana en Nueva York y Nueva Jersey.

La visita busca fortalecer sus vínculos con los dominicanos residentes en el exterior, escuchar sus inquietudes e intercambiar propuestas sobre las transformaciones que necesita el país.

La directora de Comunicaciones del dirigente, Tessie Sánchez, informó que los encuentros mantendrán el formato de cercanía y contacto directo que caracteriza sus actividades en República Dominicana.

Sánchez destacó que Martínez considera a la diáspora un pilar fundamental de la economía nacional y entiende que sus aportes deben estar acompañados de mayores oportunidades para invertir en el país.

También señaló que el aspirante presidencial considera necesario establecer beneficios para los dominicanos que residen en el extranjero y desean regresar a su tierra natal durante el retiro.

«Por eso Martínez retorna a Estados Unidos: para escucharlos, para compartir de cerca con ellos y reafirmar el compromiso mutuo de seguir trabajando por un futuro seguro», expresó.

El exalcalde de Santiago estará acompañado por una representación de miembros del Comité Central del PLD, con quienes participará en reuniones con dirigentes de esa organización y representantes de las comunidades dominicanas.

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