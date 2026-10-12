Más 594 mil adultos mayores trabajan en Rep. Dominicana

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SANTO DOMINGO.- Más de 594 mil personas de 60 años o más participan en el mercado laboral dominicano, donde el empleo asalariado y el trabajo por cuenta propia son las principales formas de ocupación, según datos oficiales.

La cifra equivale al 41,7 % de los 1,42 millones de adultos mayores contabilizados por el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, divulgado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El 60,4 % de este grupo trabaja a cambio de un salario, mientras el 25,4 % desarrolla actividades por cuenta propia. Otro 10,1 % figura como empleador o patrono.

Los datos reflejan diferencias por sexo. Entre las trabajadoras de 60 años o más, el 71,2 % tiene una ocupación remunerada, frente al 54,7 % de los hombres.

En cambio, el trabajo independiente pesa más entre los hombres: 29,5 % realiza actividades por cuenta propia, frente al 17,5 % de las mujeres.

Asimismo, los varones representan el 11,8 % de quienes se desempeñan como empleadores, mientras entre las mujeres la proporción es de 6,9 %.

BRECHA POR SEXO

La participación laboral también muestra marcada diferencia. De las 594.093 personas mayores de 60 años en la población económicamente activa, 397.991 son hombres (67 %) y 196.102 son mujeres (33 %).

Sin embargo, la presencia en el mercado laboral no abarca a la mayoría. Un total de 830.643 personas, equivalente al 58,3 %, está fuera de la actividad económica.

FUERA DEL MERCADO

Entre los inactivos predominan quienes se dedican a quehaceres domésticos, con 31,8 %, seguidos por quienes afirman no realizar ninguna actividad, con 21,8 %, y quienes atribuyen su inactividad a la edad avanzada, con 18,4 %.