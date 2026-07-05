MARRUECOS: RD participa en reunión aviación civil

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RABAT, Marruecos.- La República Dominicana participó en la Séptima Reunión de las Organizaciones Regionales de Aviación Civil y en la 29° Asamblea General de la Organización Árabe de Aviación Civil (ACAO), celebradas aquí.

En ambos encuentros se abordaron los principales desafíos y prioridades de la aviación civil internacional.

República Dominicana estuvo representada por Héctor Porcella, presidente de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y de la Junta de Aviación Civil (JAC), quien fue invitado formalmente por el presidente del Consejo Ejecutivo de la ACAO, Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej.

Porcella subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación entre las organizaciones regionales para enfrentar desafíos comunes como la seguridad operacional, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo del talento humano, la innovación tecnológica y la conectividad.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la CLAC de continuar ampliando la cooperación técnica y promoviendo una aviación más segura, eficiente, inclusiva y sostenible.

Como parte de ese compromiso, Porcella sostuvo reuniones bilaterales con varios miembros de la comisión para poner en práctica de inmediato las líneas de acción acordadas.