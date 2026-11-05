Mantienen prisión preventiva a procesados por fraude SeNaSa

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva a siete de los ocho procesados por fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y dispuso arresto domiciliario para una de las acusadas.

La decisión fue adoptada tras una audiencia en la que el tribunal examinó los recursos presentados por los imputados contra las medidas impuestas anteriormente.

La beneficiada con el cambio de la medida de coerción fue Elsa de la Rosa Vásquez, quien deberá usar un dispositivo electrónico de vigilancia.

Los otros siete deberán continuar en prisión preventiva, según la resolución del tribunal, integrado por los jueces Ysis Muñiz, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández.

IMPUTADOS EN CASO SENASA 2.0

Entre quienes recurrieron la decisión figuran Laura Santana, Hannah Rodríguez, Angeury Guzmán, Juan G. Ravelo, Juan H. Poueriet, Wander Díaz e Ysabel Heredia.

La investigación, identificada como caso SeNaSa 2.0, busca establecer responsabilidades en un presunto entramado de irregularidades y fraude contra el Seguro Nacional de Salud, institución pública encargada de garantizar cobertura médica a millones de dominicanos.

LOS CARGOS

El Ministerio Público atribuye a los procesados posibles delitos de coalición de funcionarios, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.

En representación del órgano acusador participaron en la audiencia los fiscales Wilson Camacho, Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría.

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