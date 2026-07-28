Manny Machado conecta jonrón 392 su carrera en Grandes Ligas

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SAN DIEGO.– El estelar antesalista dominicano Manny Machado volvió a demostrar su poder ofensivo al conectar el cuadrangular número 392 de su carrera en las Grandes Ligas, contribuyendo de manera decisiva a la victoria de los Padres de San Diego.

Machado, uno de los jugadores más consistentes y productivos de su generación, continúa escalando posiciones entre los máximos jonroneros dominicanos en la historia de las Mayores. Su batazo de vuelta completa reafirma el gran momento que atraviesa en la presente temporada y fortalece las aspiraciones de los Padres en la lucha por la clasificación.

El veterano pelotero ha sido una pieza clave en la alineación de San Diego, aportando liderazgo, defensa y producción ofensiva. Con sus 392 cuadrangulares, se acerca a la marca de los 400 jonrones, un hito reservado para una selecta élite de bateadores en el béisbol de las Grandes Ligas.

La actuación de Machado fue determinante para que los Padres mantuvieran el control del encuentro, respaldando una vez más a un equipo que apuesta a su experiencia en momentos de alta exigencia.

Desde su debut en las Grandes Ligas, el seis veces All-Star ha construido una carrera sobresaliente, consolidándose como uno de los peloteros dominicanos más exitosos de la era moderna. Su capacidad para producir en escenarios importantes y mantenerse entre los mejores jugadores del circuito continúa siendo una de sus principales cartas de presentación.

Con cada batazo, Manny Machado sigue escribiendo páginas memorables en su trayectoria y acercándose a nuevas marcas históricas que podrían colocarlo entre los inmortales del béisbol.

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