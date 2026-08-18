PHD cuestiona reunión CEN y reclama fecha para convención

Eléxido Paula Liranzo dijo que la reunión del CEN era para organizar la Convención, pero aprobaron otros tres temas "y la Convención sigue sin ser convocada".

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SANTO DOMINGO.– El presidente ad vitam del Partido Humanista Dominicano (PHD), Eléxido Paula Liranzo, y el secretario nacional de Organización, Julián Burgos, cuestionaron la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) celebrada el domingo 16 de agosto.

Consideraron que esta tomó un rumbo distinto al propósito para el que fueron convocados.

Paula y Burgos afirmaron que la convocatoria, recibida el jueves 13 de agosto, tenía como objetivo organizar la VII Convención Nacional Ordinaria, pero durante el encuentro no se estableció una fecha para su celebración.

Según explicaron, en cambio, el CEN aprobó la creación de comités para verificar el padrón, pese a cuestionamientos previos señalados en la sentencia TSE-0009-2026; un Reglamento Electoral elaborado, según denunciaron, sin participación de la plancha contraria, y la autorización para utilizar RD$7.5 millones en la Convención.

CUESTIONAN MANEJO DE RD$7.5 MILLONES

Los dirigentes también cuestionaron el origen y manejo de esos recursos. Indicaron que documentos muestran cuatro cheques del PHD por un total de RD$7.5 millones y un certificado financiero constituido el 31 de julio de 2024 por igual monto, que posteriormente aparece en la declaración jurada de patrimonio del presidente del partido como un producto financiero del cual figura como titular.

Paula y Burgos señalaron además que un acta del Comité Político del 2 de noviembre de 2025 fue depositada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) el 8 de junio de 2026 para acreditar que se había informado sobre esos fondos.

Los dirigentes cuestionaron por qué la operación fue constituida en 2024 y las explicaciones surgieron posteriormente.

“Fuimos convocados para organizar la Convención y salimos sin fecha para la Convención”, expresaron, al considerar que los acuerdos adoptados no resolvieron el propósito central de la convocatoria.

an/am