PLD pide auditoría ante quejas por facturas eléctricas en RD

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Santo Domingo, 15 sep (Prensa Latina) El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió una auditoría técnica independiente de los sistemas de medición y facturación de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), ante el aumento de las reclamaciones por presuntos cobros excesivos.

La organización opositora calificó de alarmantes las denuncias de hogares y comercios sobre incrementos en sus facturas y consideró insuficientes las explicaciones de las EDE, que atribuyen parte de las alzas al aumento de la demanda en el verano.

Durante una rueda de prensa, Rubén Bichara, quien fuera vicepresidente ejecutivo de la antigua Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, fungió como vocero del PLD y señaló que, si bien el consumo es mayor debido al calor, deben examinarse la facturación estimada, la sustitución y calibración de medidores y posibles deficiencias comerciales.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR RECIBIO 833 RECLAMACIONES

El partido sustentó sus cuestionamientos en estadísticas de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, según las cuales entre enero y junio de 2026 se recibieron 29 mil 833 reclamaciones.

Asimismo, indicó que al cierre de junio había 30 mil 79 inconformidades pendientes de decisión.

El PLD destacó además que el 33 por ciento de las respuestas emitidas por dicha Oficina durante los primeros seis meses del año favorecieron a los usuarios y consideró que este resultado evidencia, a su juicio, la necesidad de revisar los procesos de facturación.

La organización vinculó las quejas por los cobros con otros problemas del sector eléctrico, entre ellos las interrupciones del servicio, pérdidas de las empresas distribuidoras superiores al 43 por ciento y el elevado costo del subsidio eléctrico para el Estado.

Ante esta situación, el PLD propuso auditar de manera independiente los sistemas de medición y facturación de las tres empresas distribuidoras, con participación de universidades y colegios profesionales.

rc/mpv