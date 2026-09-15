Dominicano Elehuris Montero con 12 jonrones beisbol Japón

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Tokío, 15 sep.- El dominicano Elehuris Montero llegó a 12 jonrones en la temporada regular de la Liga japonesa de béisbol para respaldar la victoria 3-0 de los Carpas de Hiroshima sobre las Golondrinas de Yakult.

Montero bateó de 3-1 y empujó una carrera para aumentar su average a .234 y total de remolcadas a 39, publicó el sitio web béisbol.japonés.com.

Su compatriota y compañero de plantel Sandro Fabián tuvo una aparición de emergente, pero falló para bajar su promedio a .219.

Por Yakult, el también dominicano Domingo Santana pegó un doble y un hit en cuatro comparecencias para subir su average a .246 y el venezolano José Osuna terminó el choque de 4-0 con un ponche para reducir el suyo a .229.

Otro representante de República Dominicana, Jesús Liranzo toleró una anotación y un sencillo en una entrada y un tercio de relevo para incrementar su efectividad a 1.62.

En el Estadio de Yokohama, el dominicano Jerar Encarnación consiguió un indiscutible en una aparición como emergente en el éxito de 4-3 en 12 capítulos de las Estrellas de DeNA sobre los Gigantes de Yomiuri, y su promedio ascendió a .293.

Por Yomiuri, el cubano Raidel Martínez perdió por cuarta vez en la campaña al permitir una anotación sucia y un tubey sin poder retirar a ningún bateador, y su récord quedó en 4-4 y efectividad en 1.31.

En el último partido del día, el dominicano Miguel Sanó ligó un imparable en cuatro visitas al home en el triunfo de 6-0 de los Dragones de Chunichi sobre los Tigres de Hanshin, en el Estadio Koshien de Nishinomiya, y su average ascendió a .220.

Por Hanshin, su compatriota Anderson Severino aceptó un hit sin carreras en un episodio de relevo para mejorar su efectividad a 3.52 y el también dominicano Rafael Dolis toleró dos anotaciones e igual cantidad de indiscutibles en un inning de labor para subir la suya a 2.05.

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