Presentarán el 16 de este mes libro «Historia de las relaciones dominico-haitianas»

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SANTO DOMINGO.- El libro «Historia de las relaciones dominico-haitianas», tomos I y II, será puesto a circular el viernes 16 del presente mes en esta capital.

El Museo Nacional de Historia y Geografía, en la Plaza de la Cultura, será escenario de la actividad a partir de las 6 de la tarde.

Miguel Reyes Sánchez y Alberto Despradel Cabral, miembros de la Academia Dominicana de la Historia, son los autores de la obra.

Reyes Sánchez, actual presidente de esa academia, es ensayista poeta , profesor y diplomático , en tanto que Despradel es escritor y diplomático.

JPM