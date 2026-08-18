Aceptan las elecciones en Haití a 88 partidos y 17 coaliciones

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Puerto Príncipe, 18 ago.- El Consejo Electoral Provisional de Haití (CEP) aceptó a 105 organizaciones políticas, de ellas 88 partidos y 17 coaliciones, que aspiran hoy como candidatos a los próximos sufragios, informó un periódico local.

El total de entidades participantes resultó de un proceso de reagrupación sobre la cifra inicial de 316, realizado en las últimas semanas por el ente electoral para organizar los comicios, cuya primera votación será el 13 de diciembre, añadió el diario Le Nouvelliste.

Cada una de las coaliciones que se presentarán a las elecciones debe integrar a por lo menos 10 partidos, mientras una coalición estará formada por un mínimo de dos alianzas, según el artículo 129 del Decreto Electoral aprobado el 2 de junio, recordó la publicación.

PRIMER MINISTRO GARANTIZA LAS ELECCIONES

El Primer Ministro del país, Alix Didier Fils-Aimé, confirmó días atrás durante una visita al Departamento Sur que «habrá elecciones, nos guste o no a algunos», aunque se abstuvo de precisar una fecha.

Por su parte, el CEP publicó la lista de las 105 entidades políticas aprobadas para la consulta de diciembre en su sitio web, su página oficial de Facebook y su cuenta oficial de Twitter.

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