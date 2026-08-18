EU: Condenan 21 prisión cárcel a dominicano operaba laboratorio fentanilo

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LAWRENCE.- A 21 años de prisión fue condenado un dominicano que operaba un laboratorio clandestino en Lawrence, Massachusetts, donde fabricaba miles de pastillas con fentanilo y metanfetamina.

Carlos Manuel Rodríguez, de 38 años, también deberá cumplir cinco años de libertad supervisada.

Rodríguez, residente de Lawrence y conocido como «Dex», se había declarado culpable en mayo de 2026 de conspiración para distribuir drogas, posesión con intención de distribuir fentanilo y metanfetamina, posesión de armas para facilitar el narcotráfico y posesión de un arma con número de serie borrado.

Fue arrestado en octubre de 2024 junto a Ronald Odelyn Tejeda y Erick Pimentel-Cabrera, quien se declaró culpable y fue condenado en marzo de 2026. Tejeda se declaró inocente, huyó del país y permanece prófugo.

LABORATORIO EN SÓTANO Y DECOMISO

Según las autoridades, durante más de un año Rodríguez operó el laboratorio en el sótano de una vivienda que alquilaba a su padre, usando prensas para fabricar pastillas destinadas a distribución.

En el allanamiento de octubre de 2024 se incautaron dos prensas eléctricas, una prensa de kilogramos y unos 14 kilogramos de pastillas y polvos con sustancias controladas: miles de pastillas azules de fentanilo que imitaban oxicodona, miles de pastillas naranjas de metanfetamina que imitaban Adderall, más de cuatro kilogramos de metanfetamina cristalina, mezclas con fentanilo y metanfetamina, y cantidades menores de heroína y cocaína.

A Tejeda le habían incautado previamente 1.5 kilogramos de pastillas de fentanilo en compras controladas.

En la residencia de Rodríguez también se encontraron tres armas de fuego, dos reportadas como robadas, y cerca de $100,000 en efectivo. Una era una pistola Glock con cargador extendido de 26 cartuchos.

VIDEO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS CRÍMENES

«Dirigía una fábrica de drogas a gran escala en el sótano y se armaba con armas peligrosas para proteger su operación», dijo la fiscal federal Leah B. Foley. «Documentó sus crímenes con descaro, posando con armas, fajos de billetes e incluso filmándose junto a una máquina en funcionamiento, y luego huyó del país».

Según los fiscales, en su celular se hallaron videos con máscara de gas mostrando un rifle AR-15 mientras una prensa fabricaba pastillas detrás, y fotos con una Uzi con serie borrada, además de imágenes de droga y dinero.

INTENTO DE HUIDA A RD

Poco antes del juicio previsto para abril de 2026, Rodríguez, ciudadano estadounidense, huyó a República Dominicana. Intentó ingresar tras llegar en un vuelo desde México usando un pasaporte y una credencial de elector mexicana falsos. Fue detenido por autoridades dominicanas y devuelto a Massachusetts dos días después.

«Las pastillas falsificadas con fentanilo y metanfetamina son drogas mortales», declaró Jarod A. Forget, agente especial de la DEA en Nueva Inglaterra. «Su intento de huir demuestra que sabía que debía responder».