EDUCA pide garantizar las horas establecidas calendario escolar

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SANTO DOMINGO.— Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) consideró que el año escolar 2026-2027 representa una oportunidad para fortalecer el cumplimiento del calendario y horario docente y garantizar que los más de dos millones de estudiantes del país reciban efectivamente las horas de clase establecidas.

La directora ejecutiva de EDUCA, Yahaira Sosa Machado, saludó el inicio del año lectivo, previsto para el lunes 24 de agosto, y destacó la labor de los más de 90,000 docentes que se preparan para recibir a los estudiantes, así como el compromiso de las familias y el trabajo de los equipos directivos, administrativos y de apoyo.

Sosa Machado valoró positivamente la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNE) de incorporar al calendario un «banco de tiempo» equivalente a dos semanas, destinado a recuperar jornadas de docencia que puedan perderse durante el año escolar y no sean repuestas oportunamente.

No obstante, consideró necesario establecer reglas claras para activar este mecanismo, de manera que la recuperación de clases no quede sujeta a decisiones improvisadas al finalizar el período lectivo.

CREE PERTINENTE CONTAR CON REGLAS CLARAS

“Sería pertinente contar con reglas claras para activar la recuperación, de manera que no dependa de decisiones improvisadas al final del año escolar”, señaló.

La directora ejecutiva de EDUCA también planteó que las familias y asociaciones de padres deben contar con información que les permita verificar si el tiempo perdido fue efectivamente recuperado y, sobre todo, si la reposición mantuvo la calidad pedagógica requerida.

A su juicio, el escenario ideal debe ser el cumplimiento integral del calendario y horario escolar aprobado por el CNE, de modo que el banco de tiempo funcione como una salvaguarda y no como sustituto de la jornada regular.

Asimismo, valoró la Jornada Nacional de Capacitación que desarrolla el Ministerio de Educación, con la participación de 11,098 maestros formadores, iniciativa orientada a fortalecer los aprendizajes y promover una mayor incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza.

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