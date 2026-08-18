Primer ministro haitiano evalúa temas cruciales en gira interna

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Puerto Príncipe, 18 ago.- El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, evaluó temas cruciales como educación y salud, junto a los preparativos para las próximas elecciones, durante una gira por el sur del país, destacó hoy la prensa local.

El recorrido del gobernante, desde Aquin hasta Petit-Goâve, comenzó con la inauguración en la primera de esas localidades meridionales de una Escuela Bautista destruida por el terremoto de 2021 y reconstruida con apoyo de Compassion International, añadió el diario Le Nouvelliste.

La delegación gubernamental viajó también a Camp-Perrin para inaugurar las obras de renovación del Centro de Aplicación y Apoyo Pedagógico de la escuela primaria de Mersan, institución que supervisa 23 instituciones docentes nacionales en la región.

Fils-Aimé visitó también la Escuela Nacional de Marre-à-Coiffe junto a varios miembros de su gabinete, durante esa gira que comprendió otras inauguraciones y reuniones sobre el tema electoral con comunidades locales, entre ellas las religiosas.

Esa última escala incluyó el anuncio por la ministra de Educación Nacional y Formación Profesional, Vijonet Déméro, sobre la continuación del despliegue de electricidad e internet en escuelas de los departamentos Sur, Grand’Anse, Nippes y Oeste.

El primer ministro agradeció durante su periplo el apoyo financiero del Banco Mundial en distintas obras, y animó a los residentes a inscribirse para votar en las elecciones de diciembre.

Otro objetivo del recorrido fue la laguna de Lachaux, el mayor lago del sur de Haití, donde el gobernante plantó árboles junto al titular de Medio Ambiente, Valéry Fils-Aimé, y reafirmó el compromiso oficial con la reforestación comunitaria y la preservación de los ecosistemas.

El gobernante estuvo, además, en la Unidad de Diálisis del Hospital Ofatma en Les Cayes, donde supervisó la llegada de nuevos equipos, entre ellos los que redujeron el costo de una sesión de diálisis en cientos de dólares.

La gira nacional del primer ministro y su comitiva concluyó con la inauguración del Centro de Educación Técnica Superior de Petit-Goâve, en el Instituto Faustin Soulouque, que ofrecerá formación en gestión y finanzas, entre otras áreas.

of-am