Trump: Es «demasiado pronto» para elecciones en Venezuela

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que es «demasiado pronto» para convocar elecciones en Venezuela y calificó el tema de «muy delicado».

En una entrevista que publica este jueves la revista Time, Trump afirmó que mantiene una relación «muy buena» con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y defendió haber mantenido a las mismas autoridades tras el arresto del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Puso como contraste la ocupación de Irak bajo George W. Bush. «Despidieron a todo el mundo y no había nadie que dirigiera el país. Yo hice lo contrario. No despedí a nadie y Delcy era quien estaba al mando. Trabajamos bien juntos», argumentó.

Dijo que hablaría con Rodríguez sobre futuros comicios, pero que ahora «es un tema muy delicado». «Está demasiado verde», señaló.

«Creo que es demasiado pronto. Exxon y Chevron, todas las grandes petroleras se están instalando. Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todo», afirmó.

«Tenemos una muy buena relación. Estamos atrayendo a las grandes compañías petroleras. Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales», remarcó.