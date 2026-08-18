Cinco haitianos heridos en un accidente vehículos Migración

Los cinco ciudadanos haitianos lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Doctor Alejandro Cabral en ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias.

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Santo Domingo, 18 ago.- Cinco ciudadanos haitianos resultaron con lesiones leves este martes en un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos vehículos de la Dirección General de Migración (DGM) que trasladaban a extranjeros en situación migratoria irregular por la carretera Francisco del Rosario Sánchez, en la provincia de San Juan.

El accidente se produjo alrededor de las 8:40 de la mañana en el cruce de San Juan, cuando un neumático de uno de los vehículos explotó.

El segundo, que circulaba detrás, frenó e intentó evitar el impacto, pero terminó chocando contra la parte trasera del primer vehículo, de acuerdo con la DGM.

Los cinco ciudadanos haitianos lesionados fueron trasladados al Hospital Regional Doctor Alejandro Cabral en ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias.

El conductor de uno de los vehículos también resultó herido y recibió asistencia médica.

Una vez controlada la emergencia y restablecidas las condiciones de seguridad, las autoridades reanudaron el traslado del grupo, integrado por 304 ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular, hacia el punto fronterizo de Carrizal, en la provincia de Elías Piña, donde serían entregados a las autoridades haitianas.

La DGM informó que el accidente ocasionó daños materiales, sin que se reportaran otras personas afectadas.

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