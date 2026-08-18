Gobierno garantiza docentes; ADP alerta por falta de aulas

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Santo Domingo, 18 ago.- El Ministerio dominicano de Educación (Minerd) aseguró hoy que cuenta con el 100 por ciento de los docentes requeridos para iniciar el año escolar 2026-2027, mientras mantiene un programa de capacitación del magisterio nacional.

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco DÂ´Oleo, informó que el Minerd renovó los contratos de unos 10 mil maestros incorporados el pasado año, lo que permite garantizar la cobertura necesaria para el inicio de las clases.

Explicó que durante el período lectivo pueden surgir necesidades puntuales por jubilaciones, enfermedades u otras causas de movilidad del personal, pero afirmó que esas situaciones pueden ser atendidas con la disponibilidad existente.

Dleo destacó durante una entrevista televisiva que, además, más de 90 mil docentes participan en jornadas de formación y actualización durante el verano, proceso que continuará después del inicio de las clases con la intervención de técnicos y especialistas.

Las capacitaciones estarán dirigidas a fortalecer las competencias pedagógicas y metodológicas de los educadores mediante nuevas estrategias de enseñanza.

RESALTA APORTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE RD

El viceministro resaltó asimismo el aporte de las universidades y los institutos de educación superior en la formación inicial de los futuros docentes.

Sin embargo, de acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cerca de medio millón de estudiantes podrían no iniciar el próximo ciclo escolar este mes debido a la falta de siete mil aulas.

ADP PIDE EVITAR NIÑOS SE QUEDEN FUERA DE LAS AULAS

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, sostuvo recientemente que debido a esa situación algunos centros educativos llegan a recibir hasta 35 niños por aula, pese a que tienen capacidad para unos 20 del nivel inicial, con el fin de evitar que alumnos queden fuera del sistema.

Además, la Asociación cuestionó las condiciones de infraestructura y mantenimiento de las escuelas. Según su informe sobre la finalización del año escolar 2026-2027, solo el 45 por ciento de las instalaciones reporta disponer de agua durante al menos cinco días.

El documento señala que 19 por ciento de los inodoros y 23 por ciento de los lavamanos carecen de servicio hídrico, mientras que 22 por ciento de las cocinas tampoco dispone de agua corriente.

La ADP advirtió que el acceso al líquido es fundamental para garantizar la higiene y limpieza de los estudiantes y los centros de enseñanza.

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