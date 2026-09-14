NorCorea realiza maniobras con artillería y misiles largo alcance

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PIONGYANG 14 Sep.- Corea del Norte ha anunciado este lunes un ejercicio militar ofensivo con «unidades de artillería y misiles de largo alcance» ejecutado dos días atrás y en el que el Ejército norcoreano habría utilizado nuevos drones, lanzacohetes y misiles tanto de crucero como balísticos.

Con la participación de múltiples subunidades de las cinco unidades de artillería y misiles combinadas, el Ejército Popular de Corea del Norte ejecutó el pasado sábado un ejercicio conjunto de ataque empleando «unidades de artillería y misiles de largo alcance», según ha anunciado este lunes la agencia oficial norcoreana, KCNA.

La maniobra, indica Pyonyang, incluyó el uso de nuevos sistemas de combate, tales como diversos tipos de drones de ataque, misiles de crucero tácticos, lanzacohetes múltiples termobáricos de gran calibre y misiles balísticos tácticos.

En este sentido, el jefe de la Dirección de Artillería del Ejército, Yu Chang Son, ha remarcado que es «prioritario» para las tropas norcoreanas familiarizarse con el sistema integrado de control de fuego, así como aumentar la eficiencia en «la destrucción de objetivos mediante fuego concentrado», recoge la nota.

Al hilo, ha manifestado que estas maniobras «contribuyen enormemente a mejorar cualitativamente» las capacidades de contraataque de las unidades involucradas, así como que «elevan la moral combativa» de los soldados.

Finalmente, destacando que los sistemas empleados han demostrado su «poder destructivo» alcanzando los objetivos que tenían con «una precisión del 100%», el director de Artillería ha avanzado que en el futuro se llevarán a cabo más ejercicios prácticos en aras de pulir la «postura de contraataque» del Ejército norcoreano.