Manipulación y figureo: (A propósito de los «influencer»)

EL AUTOR es artista plástico dominicano residente en West Palm Beach.

Las grandes compañías de medios, o de cualquier producto de masas, no tienen madre, ni padre que lo parió. Son capaces de vender las almas de sus clientes al Diablo, y seguir fumándose sus puros frente a la piscina de sus lujosas mansiones.

Lo de ellos es vender, no importa a que precio se mueva la vaina. Es por ello, que suelen «utilizar» a «cualquier carajito» que mueva las masas. Cualquier «saltapatra» si mueve, le es útil…

Así vemos como la misma cultura, y hasta el lenguaje se va transformando, cierto es que el lenguaje siempre ha evolucionado, pero «siempre fue» para bien, no para este mal que se ha desatado…

Escuchar a un campesino de algún campo profundo cibaeño hablar, nos podría dar «una pizca» de un lenguaje olvidado en el tiempo mismo en que Don Cristóbal Colon fuera colonizando la isla de la española.

Leer el diario original del descubridor, es casi una copia del lenguaje hablado por estos campesinos olvidados en monte adentro del Cibao.

Los capitaleños solían burlarse, no sé si aún lo hacen, de esa «forma peculiar» de expresarse de estos hombres, ignorando que son los «vestigios» del castellano o español original, que se quedó «atrapado» en las montañas dominicanas.

Aclarado el asunto, hoy seguimos siendo parte de «ese» movimiento que tiene el idioma en su búsqueda de «sintetizarse» y de esfumarse si le es posible, hasta alcanzar a desaparecer y terminar comunicándonos con «mímicas» o palabras vulgares y soeces como ya está ocurriendo en estos días.

Dicen que; «una persona inteligente podría pasar por tonta, pero no lo contrario»… En este caso, los empresarios y políticos, quienes siempre andan buscando «fórmulas de manipulación», estarían jugando a ser los tontos, ya que lo tonto está de moda y abunda bastante…

Lo fácil, lo que no coge lucha, lo que no necesita «cráneo» siempre ha sido un atractivo para las masas. Lo «gozoso», el baile, el romo y los «estimulantes» han sido parte intrínseca de la humanidad desde siempre. ¿Vamos a esperar que cambie?…

Al final de los tiempos, los hombres y mujeres que han aportado verdaderas fórmulas de bienestar, físico, químico, médico, filosófico, social, etc. etc. etc. Suelen ser reconocidos, la mayoría, cuando ya están «bien» muertos y olvidados.

No fueron creadores de masa ni de seguidores y en infinitas ocasiones, sus aportes fueron extraordinarios para el bien de todos, como una simple aspirina, por solo decir algo.

No buscaron reconocimiento ni tener un montón de locos que los «alabara», ese, por cierto, parece ser un defecto del mismísimo Dios, atribuido por sus beneficiarios eclesiásticos y demás pastores…

Cuando veo a un tal Santiago Matías, por solo decir uno de los tantos, expresarse por los medios, alabándose, y destutanando con coños y calificativos impensables a otros rivales, que a la vez suelen «aumentar» su ego y «expregocopia» en respuesta, no me queda más que avergonzarme de lo bajo que estamos cayendo.

Yo sé que somos animales en el fondo de toda esta fachada con la que «intentamos» cubrir el cuerpo desnudo. Nos vestimos intentando «ocultar» a «ese tigre» que llevamos dentro y que solemos y debemos soltar en la cama, pero…

Pero nada. Que sigan vaciando de ignominia la radio, televisión y demás medios de comunicación en busca de acrecentar sus bolsillos y en contra del bienestar humanista, que es el fin a buscar de toda sociedad.

Su legado terminará por encerrarlos ante una jaula de jaurías que ellos mismos crearon, ya que un país que se permite el lujo de «descarnar su decencia» y manipular sin límites su lenguaje hacia lo más crudo, no puede terminar en nada «decente».

Mi cuenta de Instagram, no alcanza el mil de «seguidores» un verdadero fracaso para estos tiempos. ¿Será que tengo que ponerme a hablar mierda para aumentarlos? Ei pipo déjemelo «agüi». ¡Salud! Mínimo Fantochero.

jpm-am

