Lula a Bolsonaro: su primera patria es «lamebotas de EE.UU.

Bolsonaro y Lula en foto de la reciente campaña.

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BRASILIA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este martes la presunta salida del país de Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones presidenciales del domingo, y afirmó que Estados Unidos constituye la «primera patria» de la familia Bolsonaro, en alusión a sus estrechos vínculos con Washington.

«La familia Bolsonaro es así. Brasil es su segunda patria. Su primera patria es ser un lamebotas de EE.UU.», declaró Lula el 27 de octubre durante una intervención en el Palacio de Planalto, donde celebraba su cumpleaños número 81.

LULA CONTRASTA SU COMPORTAMIENTO CON EL DE SU ADVERSARIO

El mandatario brasileño dijo que acababa de enterarse de la supuesta salida de su adversario y aseguró que no tenía información confirmada sobre el caso.

Lula recordó que permaneció en Brasil después de perder las elecciones presidenciales en tres ocasiones, frente a Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, y mencionó también a otros dirigentes políticos que aceptaron los resultados electorales y continuaron en el país.

Con esas referencias, cuestionó la decisión que se atribuye a Flávio Bolsonaro tras su derrota en los comicios.

INCERTIDUMBRE SOBRE SU SALIDA DE BRASIL

Medios brasileños informaron que Flávio Bolsonaro habría decidido trasladarse a Estados Unidos, luego de que, según los reportes, la Justicia le prohibiera abandonar el territorio nacional y la Policía le solicitara entregar su pasaporte.

El domingo, tras conocerse los resultados electorales, el dirigente se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitaría la anulación de los comicios.

La agencia Associated Press informó, citando a un alto funcionario estadounidense, que el Departamento de Estado emitiría visas a Flávio Bolsonaro y sus familiares para permitirles entrar a Estados Unidos.

Sin embargo, la fuente no confirmó si el político ya había abandonado Brasil. Su hermano Eduardo Bolsonaro, quien también se encuentra en Estados Unidos, negó las informaciones sobre la supuesta fuga.

Hasta el momento, los reportes citados no permiten establecer de manera concluyente si Flávio Bolsonaro salió del país.

an/am