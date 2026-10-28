NY: Libre bajo fianza Exdetective dominicano acusado homicidio

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NUEVA YORK.- El detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), acusado de matar de un tiro a otro conductor en el puente George Washington en un presunto caso de ira al volante, regresó al tribunal este martes. El acusado permanece en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares.

Fue la primera vez que Victor Romero apareció ante las cámaras desde su detención la semana pasada por la muerte de Koran Irvine, un hombre de 46 años y padre de dos hijos. Durante la audiencia, Romero no habló.

TRABAJADORES DE CON EDISON EXIGEN JUSTICIA

Irvine trabajaba para la empresa Con Edison, aunque no se encontraba en horario laboral al momento del suceso. Empleados de la compañía y representantes sindicales se manifestaron este martes por la mañana antes de la comparecencia de Romero y lo abuchearon mientras era conducido al interior del edificio.

Se espera que la familia de Irvine se concentre frente al tribunal para presionar a la fiscalía a fin de que endurezca los cargos. La fiscalía ha imputado a Romero por homicidio involuntario, y no por asesinato, como había planteado inicialmente la policía.

Irvine fue asesinado a tiros en el puente la semana pasada, en un aparente caso de ira al volante.

«HEMOS PERDIDO A UN PADRE»

«Hablo con mi hermano todos los días. Él me guía cada día. ¡Hemos perdido a un padre!», dijo Zeria Irvine.

«¿Cómo es posible que él pudiera irse a casa esa misma noche y cenar, mientras que mi hermano ya no pudo cenar con sus hijos ni con su esposa…? Tú no vales ni una mínima parte de lo que vale mi hermano», añadió.

ABOGADO DENUNCIA TRATO PREFERENCIAL

Nicholas Liakas, uno de los abogados que representa a la familia Irvine, emitió la siguiente declaración:

«Resulta profundamente preocupante que Victor Romero, un detective retirado del NYPD, fuera acusado inicialmente de asesinato, para luego ver cómo ese cargo se reducía al de homicidio involuntario; y que, además, ahora haya podido pagar una fianza para quedar en libertad. Es evidente que recibió un trato preferencial debido a su antiguo cargo en las fuerzas del orden. La familia de Koran Irvine merece una explicación completa y transparente. Seguiremos apoyándolos y luchando para que se exijan responsabilidades y se haga justicia».

jt-am