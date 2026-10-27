Lluvias superan 200 milímetros en suroeste; alcanzan 113 en SD

Las autoridades anunciaron este martes que las lluvias continuarán en los próximos días.

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SANTO DOMINGO.- Las lluvias registradas en los últimos días han dejado acumulados superiores a los 200 milímetros en estaciones meteorológicas de la región suroeste de la República Dominicana, mientras que en el Gran Santo Domingo se reportaron hasta 113 milímetros en un período de 24 horas.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las precipitaciones superaron los valores inicialmente previstos en algunas zonas, provocando inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y otras situaciones que afectan a diversas comunidades.

LLUVIAS SUPERAN LOS VALORES PREVISTOS

De acuerdo con Ceballos, varias estaciones meteorológicas del suroeste registraron más de 200 milímetros de lluvia acumulada. En el Gran Santo Domingo, los registros alcanzaron los 113 milímetros hasta las 2:00 de la tarde del martes, correspondientes a las 24 horas previas al reporte.

La cantidad de agua caída en tan corto período incrementa el riesgo de inundaciones, especialmente en sectores vulnerables, áreas con drenaje deficiente y localidades expuestas a deslizamientos de tierra.

La saturación de los suelos constituye otro factor de preocupación, debido a que puede favorecer nuevos deslizamientos y agravar las inundaciones en comunidades afectadas por las precipitaciones.

LAS LLUVIAS CONTINUARÁN DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS

Ceballos explicó que las condiciones atmosféricas continuarán favoreciendo las lluvias durante este miércoles y jueves, debido a la incidencia de dos vaguadas y a un viento del sur que transporta abundante humedad hacia el litoral caribeño y otras regiones del territorio nacional.

La funcionaria indicó que, aunque se esperan precipitaciones durante las próximas jornadas, su intensidad comenzará a disminuir a partir del jueves, con una reducción más significativa para el viernes.

El comportamiento de estos sistemas atmosféricos mantiene bajo vigilancia las zonas donde se han registrado mayores acumulados, ante la posibilidad de que continúen produciéndose inundaciones y otros efectos asociados a las lluvias.

LLAMADO A LA PRECAUCIÓN

Ante este panorama, las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y a las orientaciones de los organismos de protección civil, especialmente en las comunidades vulnerables.

También recomiendan prestar atención a las condiciones de ríos, arroyos y cañadas, así como evitar áreas inundadas y lugares donde exista riesgo de deslizamientos.

Los acumulados superiores a los 200 milímetros en el suroeste y los 113 milímetros en el Gran Santo Domingo evidencian la intensidad de las precipitaciones recientes, mientras se prevé que las lluvias persistan hasta el jueves antes de comenzar a disminuir.

an/am