Lluvias dañan 105 viviendas; 30 zonas incomunicadas en la RD

El COE reportó este martes daños en carreteras y puentes, además de crecidas de ríos, arroyos y cañadas que dificultaron el tránsito.

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SANTO DOMINGO.– Las intensas lluvias provocadas por una activa vaguada mantienen bajo amenaza a gran parte de la República Dominicana, con un saldo preliminar de 30 comunidades incomunicadas, 105 viviendas afectadas, 28 acueductos fuera de servicio, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, según informaron este martes los organismos de emergencia y meteorología.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó daños en carreteras y puentes, además de crecidas de ríos, arroyos y cañadas que dificultan el tránsito y mantienen aisladas varias localidades. Las precipitaciones continúan con fuerza en el Gran Santo Domingo y otras provincias, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

ALERTA EN 18 PROVINCIAS Y EL GRAN SANTO DOMINGO

El COE mantiene en alerta amarilla a Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia.

En alerta verde permanecen La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña.

Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que continuarán los aguaceros moderados a fuertes en distintas localidades, entre ellas La Altagracia, La Romana, Puerto Plata, Santiago y las provincias bajo vigilancia.

El organismo mantiene niveles de aviso y alerta meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

CRECIDAS DE RÍOS Y COMUNIDADES AISLADAS

En Azua, el desbordamiento de una cañada impide el paso vehicular por la carretera Azua-Baní, mientras que la crecida del río Las Cuevas dejó incomunicadas las comunidades Arroyo Corozo, Las Guamas y Las Avispas.

Asimismo, el aumento del caudal del río Arroyo La Piedra mantiene aisladas La Ciénaga, Los Tramojos, Los Limones, Los Negros, Sabana Abajo, El Cercado, El Mancebo, Arroyo Hondo y Palo Esquina.

En San Cristóbal se reportaron deslizamientos de tierra en la comunidad Los Cacaos, debido a las precipitaciones y la saturación de los suelos. Las autoridades mantienen activos los planes de contingencia en las zonas afectadas.

Las clases fueron suspendidas este martes en sectores vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla.

INDOMET LLAMA A PREVENIR RIESGOS

El Indomet advirtió que persistirá el ambiente caluroso por el viento cálido del sur y sureste, por lo que recomendó ingerir suficiente agua y utilizar ropa ligera.

En la costa atlántica, exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar con precaución cerca del litoral y evitar aventurarse mar adentro. También dispuso que permanezcan en puerto las embarcaciones en el tramo comprendido entre Cabo San Rafael, en La Altagracia, y Cabo Cabrón, en Samaná.

Los organismos de protección civil exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, cañadas y zonas inundadas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

an/am