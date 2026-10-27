Más de 500 brigadistas del ADN buscan mitigar efectos lluvias

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SANTO DOMINGO.– La Alcaldía del Distrito Nacional desplegó más de 500 brigadistas para mitigar los efectos de las lluvias registradas este martes en la capital, producto de una vaguada que genera aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Bajo las directrices de la alcaldesa Carolina Mejía, más de 230 miembros de la Dirección de Aseo Urbano realizan labores de limpieza y cuneteo, además de la recogida habitual de desechos sólidos mediante camiones compactadores en las tres circunscripciones del Distrito Nacional.

BRIGADAS OPERATIVAS EN LAS CALLES

El operativo incluye personal de las direcciones de Gestión Ambiental, Defensoría y Uso de Espacios Públicos, Obras Comunitarias e Infraestructura Urbana, que trabajan para reducir los riesgos y prevenir situaciones que puedan agravarse por las precipitaciones.

Las brigadas concentran sus esfuerzos en mantener limpios los espacios públicos y facilitar el drenaje de las aguas pluviales, como parte de las acciones preventivas dispuestas por las autoridades municipales.

BOMBEROS ACTIVAN UNIDADES DE RESCATE

Asimismo, 120 miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional permanecen disponibles para responder ante cualquier emergencia derivada de las lluvias.

El organismo cuenta con 17 unidades de rescate, incluidas las especializadas en operaciones acuáticas, para atender posibles inundaciones y otras situaciones que requieran asistencia inmediata.

La Alcaldía también mantiene una coordinación permanente con las juntas de vecinos y los representantes comunitarios, a fin de recibir reportes oportunos sobre incidentes y facilitar la respuesta de los equipos de emergencia.

INDEMET ADVIERTE SOBRE MÁS AGUACEROS

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que la incidencia de una vaguada continuará provocando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, algunas bajo alerta meteorológica.

Ante estas condiciones, las autoridades municipales exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines de los organismos oficiales y seguir las recomendaciones de prevención para reducir los riesgos durante el período de lluvias.

an/am