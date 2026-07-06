Los precios bien merecen más que un párrafo (OPINION)

POR DANIEL TORIBIO
En las publicaciones recientes del Banco Central hay una desproporción que no debe pasar inadvertida.
Se dedica amplio espacio al crecimiento, a la estabilidad macroeconómica y a las expectativas de expansión, mientras los precios reciben un tratamiento secundario. El problema no es de forma. Es de prioridades.
Mientras tanto, la canasta básica siguió subiendo.
Entre enero y mayo pasó de RD$48,734.28 a RD$49,268.36. Son RD$534.08 más en apenas cinco meses. En términos relativos, equivale a un aumento de 1.1 %.
El impacto tampoco ha sido uniforme. La región este registró el mayor incremento, con RD$681.43. Luego vinieron la región norte, con RD$591.94, y la región Ozama, con RD$552.34.
También hubo aumentos en todos los quintiles de ingreso.
El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 5.25 % y resaltó que la misión del FMI proyecta un crecimiento en torno a 4 % para 2026. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Pero el ciudadano no vive en la proyección de crecimiento, ni en la tasa subyacente, ni en el lenguaje del comunicado. Vive en el colmado, en el mercado, en el supermercado, en el pasaje y en la factura eléctrica.
El problema es que no puede relegar los precios a un párrafo breve, mientras la inflación rebasa la meta y la canasta básica se acerca a RD$50,000.
La estabilidad no se mide solo por reservas, liquidez o expansión proyectada. También se mide por la capacidad de compra.
Los precios no merecen un espacio pagado en la comunicación económica oficial. Merecen el primer plano.
Ahí se juega la credibilidad de la política económica. Y también la paciencia de la gente.
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