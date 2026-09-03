Los cancilleres dominicano y haitiana se reúnen en Dajabón

El Canciller dominicano, Víctor Bisonó, a su llegada al encuentro en Dajabón.

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DAJABÓN.- El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, sostuvo este jueves una reunión con su homóloga de Haití, Raina Forbin, en un encuentro que coloca nuevamente la frontera de Dajabón como escenario del diálogo entre República Dominicana y el vecino país.

La reunión se desarrolló en las instalaciones de la zona franca Codevi, donde participaron funcionarios y miembros de las respectivas delegaciones diplomáticas de ambas naciones.

ENCUENTRO EN LA FRONTERA

Bisonó arribó pasadas las 9:30 de la mañana al helipuerto del campus industrial binacional, ubicado entre la provincia de Dajabón y la comuna haitiana de Juana Méndez, a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

A su llegada, el canciller dominicano fue recibido por el empresario Kildere Tavera, acompañado de comerciantes de Dajabón, quienes mantienen especial atención sobre cualquier decisión que pueda derivarse de las conversaciones.

TEMAS DE INTERÉS BILATERAL

Los asuntos comerciales, migratorios, económicos y de seguridad forman parte de las principales áreas de interés en las relaciones entre República Dominicana y Haití, debido al impacto que tienen sobre miles de personas y las actividades productivas en ambos lados de la frontera.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han divulgado oficialmente los temas específicos incluidos en la agenda de la reunión ni han informado si de las conversaciones podrían surgir acuerdos o anuncios inmediatos.

Comerciantes y otros sectores vinculados a la dinámica fronteriza permanecen atentos al resultado del encuentro, debido a la importancia que las relaciones bilaterales tienen para el comercio y las actividades económicas de la zona.

Las autoridades tampoco han ofrecido, hasta ahora, una declaración oficial sobre las conclusiones de las conversaciones entre los representantes de ambos gobiernos.

an/am