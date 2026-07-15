Llevan electricidad a Cruz de Cabrera con RD$14.7 millones

Proyecto de Rehabilitación de Redes Cruz de Cabrera .

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RESTAURACIÓN.– EDENORTE Dominicana, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), concluyó el proyecto de electrificación de la comunidad Cruz de Cabrera, en el municipio de Restauración, provincia Dajabón, con una inversión de RD$14.7 millones.

La obra beneficia de forma directa a 207 hogares y establecimientos comerciales, que ahora cuentan con un suministro eléctrico estable y seguro, mejorando la calidad de vida de cientos de familias de esta comunidad fronteriza.

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

El proyecto incluyó la extensión de redes de media y baja tensión desde la comunidad de Los Cerezos hasta Cruz de Cabrera, fortaleciendo la infraestructura energética y creando condiciones para el desarrollo económico, educativo y social.

La ejecución se realizó en dos etapas. En la primera fueron instalados 122 postes de hormigón, 5.3 kilómetros de línea de media tensión, 2.3 kilómetros de red de baja tensión, cinco transformadores y 57 luminarias.

En la segunda fase se colocaron 133 postes adicionales, 4.2 kilómetros de línea primaria, 4.8 kilómetros de red secundaria, cinco transformadores más y 99 luminarias.

IMPACTO PARA LA COMUNIDAD

En total, la obra comprende 255 postes de hormigón, 9.5 kilómetros de línea primaria, 7.1 kilómetros de red secundaria, 10 transformadores de distribución y 156 luminarias de alumbrado público.

Según EDENORTE, esta infraestructura garantiza un servicio eléctrico continuo y de mayor calidad, mejora la seguridad ciudadana mediante la iluminación de calles y espacios públicos, impulsa las actividades comerciales y favorece el emprendimiento local.

La empresa destacó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, que cofinanció la iniciativa como parte de las políticas de electrificación rural.

Con esta obra, EDENORTE reafirma su compromiso de ampliar el acceso a la energía eléctrica en comunidades apartadas, contribuyendo al desarrollo integral de Cruz de Cabrera y al fortalecimiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

an/am