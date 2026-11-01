Llegan a República Dominicana 56,330 turistas en 15 cruceros

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SANTO DOMINGO.– Un total de 56,330 pasajeros arribaron a la República Dominicana a bordo de 15 cruceros durante la última semana de octubre, en operaciones realizadas en cuatro terminales portuarias de Pedernales, Puerto Plata y La Romana.

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) informó que las embarcaciones llegaron a los puertos de Cabo Rojo, Taíno Bay, Amber Cove y La Romana, reflejando el movimiento de la industria de cruceros en el país.

PUERTO PLATA RECIBIÓ 11 EMBARCACIONES

La terminal Taíno Bay, en Puerto Plata, recibió cinco cruceros: NCL Luna, Celebrity Beyond, Scarlet Lady, RCCL Allure y NCL Getaway.

Mientras que Amber Cove registró seis embarcaciones: Caribbean Princess, Eurodam, Carnival Vista, Carnival Mardi Gras, Carnival Magic y Carnival Celebration.

En Cabo Rojo, Pedernales, atracaron tres cruceros: Freedom of the Seas, Norwegian Viva y MSC Poesia.

Por su parte, la terminal turística de La Romana recibió el viernes 30 de octubre el Mein Schiff 2, con 2,634 pasajeros a bordo, completando las 15 embarcaciones reportadas durante el período.

APORDOM PROYECTA SUPERAR LOS TRES MILLONES DE CRUCERISTAS

El director ejecutivo de APORDOM, Alejandro Campos, destacó que el comportamiento de las operaciones portuarias contribuye al cumplimiento de las proyecciones del sector turístico, que apuntan a superar los tres millones de cruceristas durante 2026.

Campos señaló que la institución trabaja para fortalecer la capacidad operativa de las terminales y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a las embarcaciones y sus visitantes.

La llegada de estos turistas representa un impulso económico para las provincias receptoras, debido a la demanda de excursiones, transporte, establecimientos comerciales y otros servicios vinculados a la actividad turística.

El funcionario afirmó que las autoridades continuarán trabajando para garantizar operaciones eficientes y responder al crecimiento de la industria de cruceros en República Dominicana.

of-am