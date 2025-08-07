Llaman en Haití aplicar medidas de protección ante terremotos

Puerto Príncipe, 7 ago.- El director general de la Oficina de Minas y Energía de Haití, Claude Prépetit llamó hoy a la ciudadanía e instituciones a aplicar las medidas que garanticen la protección contra los movimientos telúricos.

La forma de cuidarnos no cambiaron, debemos seguir priorizando las construcciones resistentes a los terremotos, los materiales de calidad y evitar edificar en zonas de riesgo.

En tal sentido, las autoridades estatales tienen la responsabilidad de garantizar las áreas adecuadas para establecer las zonas residenciales.

El diario Le Nouvelliste, recordó que la noche del 5 de agosto del año en curso, un terremoto de magnitud 4,1 en la escala de Richter se sintió en el país casi a la media noche.

No fueron reportados daños materiales, pero la ciudadanía que vive en Puerto Príncipe mostró su preocupación por el movimiento telúrico.

Prépetit explicó que entre el 4 y el 5 de agosto se registraron cerca de nueve temblores sísmicos en suelo haitiano.

Entre estos nueve temblores, uno ocurrió en Nippes y los otros ocho se concentraron entre Pétion-Ville, Croix-des-Bouquets y Fonds Parisien.

El ingeniero geólogo aclaró que eran temblores superficiales a muy poca profundidad, entre siete y 10 kilómetros.

of-am