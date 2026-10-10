Llaman comprender conducta infantil desde cerebro y entorno

El encuentrocon profesionales de la neuropsicología, la psicología y la educación.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO, RD.– La conducta infantil no puede entenderse únicamente a partir de un diagnóstico psicológico, una prueba o el comportamiento del niño dentro del aula. Así lo advirtieron especialistas nacionales e internacionales durante el Segundo Congreso de Innovación en Neurociencias, Psicología y Educación (CIN 2026), celebrado el 26 de septiembre en el Hotel Catalonia de Santo Domingo.

Durante el encuentro, profesionales de la neuropsicología, la psicología y la educación abordaron temas como las funciones ejecutivas, la inclusión educativa, la neurodivergencia y el impacto de los dispositivos electrónicos, destacando la importancia de evaluar a cada persona según sus características y el entorno en el que se desarrolla.

El psicólogo y neuropsicólogo David Vásquez, director del Centro Neuropsicología RD, sostuvo que las evaluaciones deben identificar tanto las fortalezas como las dificultades particulares de cada individuo, sin limitarse a establecer un diagnóstico.

En su ponencia «Evaluación e inclusión basadas en patrones neurocognitivos», explicó que estos perfiles permiten comprender procesos como la atención, la memoria, el lenguaje, la motricidad y las funciones ejecutivas, facilitando intervenciones adaptadas a las necesidades de cada estudiante o paciente.

INCLUSIÓN MÁS ALLÁ DEL AULA

Vásquez defendió un enfoque transdiagnóstico, centrado en identificar los mecanismos comunes que pueden presentarse en diferentes trastornos, en lugar de depender exclusivamente de las categorías clínicas.

Asimismo, afirmó que la inclusión educativa no consiste únicamente en ubicar al estudiante en un aula regular o especializada, sino en adaptar la respuesta educativa a su perfil neurocognitivo y modificar el entorno para favorecer su desarrollo.

Por su parte, el neuropsicólogo chileno Juan Carlos Oliveros llamó a comprender el comportamiento infantil desde una perspectiva integral, considerando los factores familiares, ambientales y tecnológicos.

También destacó la plasticidad cerebral, que permite al cerebro cambiar mediante las experiencias y el aprendizaje, y advirtió sobre los riesgos de etiquetar prematuramente a los niños.

NEUROCIENCIA Y NUEVAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

La especialista puertorriqueña Suzette Mirabal resaltó la importancia de las relaciones sociales en el aprendizaje y presentó la metodología LEGO Serious Play, que utiliza piezas de construcción para estimular la creatividad, la comunicación, la planificación y la resolución de problemas.

En tanto, el especialista español Jesús Guillén, de la Universidad de Barcelona, destacó la flexibilidad cognitiva como una habilidad esencial para analizar situaciones desde distintas perspectivas, cambiar de estrategia y encontrar soluciones.

El congreso, organizado por Centro Neuropsicología RD, reunió a profesionales de República Dominicana, España, Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia.

Las exposiciones coincidieron en la necesidad de ampliar la comprensión de la conducta infantil, integrando el funcionamiento cerebral con la familia, la escuela, las relaciones sociales y las experiencias cotidianas.

of-am