Llama votar contra “tiranía” de Trump en elecciones noviembre

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GEORGIA.– La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris se incorporó este jueves a la recta final de la campaña para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, con un llamado a los ciudadanos a votar contra lo que calificó como la “tiranía” del presidente Donald Trump.

Durante un acto electoral en Macon, Georgia, Harris afirmó que el último año y medio ha estado marcado por la ira, la tristeza, la frustración y la desesperanza entre sectores de la población, pero sostuvo que llegó el momento de superar esas emociones y movilizarse políticamente.

“Cuando nos enfrentamos a una tiranía de este tipo, tiene que llegar un momento en el que activemos el poder del pueblo. Y ese momento es ahora”, expresó ante los asistentes.

IMPORTANCIA DE GEORGIA

La exvicepresidenta, derrotada por Trump en las elecciones presidenciales de 2024 y quien no descarta una nueva candidatura en 2028, sostuvo que los padres fundadores de Estados Unidos previeron situaciones en las que un mandatario intentaría someter a los demás poderes del Estado.

Harris visitó Georgia, estado que respaldó a Trump hace dos años y que ahora figura entre los territorios decisivos para las aspiraciones electorales demócratas.

El partido busca la reelección del senador Jon Ossoff, cuyo escaño resulta fundamental en su intento de disputar a los republicanos el control del Senado. También promueve la candidatura de Keisha Lance Bottoms a la gobernación, con la posibilidad de convertirla en la primera mujer afroamericana en ocupar ese cargo.

ESCENARIO ELECTORAL

Las encuestas nacionales anticipan una posible victoria demócrata en la Cámara de Representantes y la posibilidad de conquistar también el Senado, impulsada por el descontento ciudadano ante la inflación y la guerra de Irán.

Trump visitó Georgia la semana pasada para movilizar a sus seguidores republicanos, mientras que el expresidente Barack Obama participó el miércoles en actividades de campaña demócratas en ese mismo estado.

an/am