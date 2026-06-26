Llaman a reforzar la prevención sísmica República Dominicana

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SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) reafirmó su compromiso con la seguridad de la población.

El director de la dependencia, Leonardo Reyes Madera, exhortó a fortalecer la cultura de prevención y preparación ante los riesgos sísmicos, a raíz de los recientes terremotos registrados en Venezuela.

Señaló que estos eventos representan un recordatorio de la importancia de reducir la vulnerabilidad estructural de las edificaciones y mantener una vigilancia permanente sobre las infraestructuras críticas del país.

Destacó que la evaluación periódica de hospitales, escuelas, edificios públicos y otras infraestructuras estratégicas continúa siendo una prioridad nacional, con el objetivo de garantizar mayores niveles de seguridad y resiliencia frente a fenómenos de gran magnitud.

Asimismo, aseguró que continuará impulsando programas de capacitación, evaluaciones preventivas y campañas de sensibilización para fortalecer la capacidad de respuesta de la República Dominicana y contribuir a la protección de vidas.

Solidaridad con Venezuela

Expresó además su solidaridad con el pueblo venezolano por las consecuencias de los recientes sismos, que han provocado pérdidas humanas y cuantiosos daños en edificaciones, infraestructuras y comunidades.

Manifestó su preocupación por el impacto humano, social y económico generado por la emergencia y envió un mensaje de respaldo a las autoridades venezolanas y a los organismos de protección civil que participan en las labores de asistencia y recuperación.

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