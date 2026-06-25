Llama a abordar el Virus del Papiloma Humano sin miedos

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SANTO DOMINGO. – El Virus del Papiloma Humano (VPH) debe ser tratado como un tema de salud pública que requiere información clara, orientación médica y prevención oportuna, dejando de lado los miedos, la desinformación y los tabúes que aún rodean esta infección, afirmó la doctora Liriam Lebrón, ginecóloga de Hospiten Santo Domingo.

La especialista explicó que el VPH es el virus de transmisión sexual más frecuente en el mundo y que la mayoría de las personas sexualmente activas estarán expuestas a él en algún momento de sus vidas.

“Contraer el virus no significa haber hecho algo incorrecto. Se trata de una infección muy común que, en numerosos casos, es eliminada de manera natural por el sistema inmunológico sin provocar complicaciones”, señaló.

No obstante, advirtió que algunos tipos de alto riesgo, como los genotipos 16 y 18, están relacionados con más del 70 % de los casos de cáncer de cuello uterino, por lo que insistió en la importancia de la detección temprana.

Lebrón destacó que actualmente existen herramientas eficaces para identificar alteraciones a tiempo, entre ellas la prueba del Papanicolaou, un procedimiento sencillo, rápido y generalmente indoloro que permite detectar cambios celulares antes de que evolucionen hacia lesiones más graves.

Asimismo, aclaró que un resultado alterado en esta prueba no implica necesariamente la presencia de cáncer, ya que en la mayoría de los casos se trata de cambios leves que requieren seguimiento médico o estudios complementarios, como la colposcopía.

La ginecóloga subrayó que el control periódico es fundamental para vigilar la evolución de cualquier lesión asociada al VPH y actuar oportunamente cuando sea necesario.

También resaltó el papel de la vacunación como una de las principales medidas preventivas, al ofrecer protección contra los tipos de VPH más vinculados al cáncer cervical y a las verrugas genitales.

Entre las recomendaciones para reducir riesgos, mencionó la realización periódica del Papanicolaou, mantener los controles ginecológicos aun en ausencia de síntomas, utilizar métodos de protección durante las relaciones sexuales y adoptar hábitos de vida saludables que fortalezcan el sistema inmunológico.

“La prevención y el seguimiento oportuno salvan vidas. Nuestro compromiso es orientar, acompañar y cuidar la salud de cada paciente con respeto y confianza”, concluyó la especialista.

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